1 ottobre 2014 L'Europa ai piedi di Totti, i media celebrano il record del Capitano Coro di elogi per il numero 10 giallorosso, che a 38 anni diventa il più vecchio marcatore della Champions League Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:18 - Eterno, campione, esempio, extraterrestre, sono solo alcuni degli aggettivi utilizzati sui giornali di tutta Europa per descrivere Francesco Totti, che grazie a uno splendido scavetto sul campo del Manchester City è diventato, a 38 anni e tre giorni, il marcatore più anziano della storia della Champions League. I giornali inglesi celebrano la classe del Capitano, il Sun titola "Totti ecllipse of Hurt" giocando sul cognome del portiere del City, mentre per il Daily Telegraph il Pupone è "ageless", senza età.

E pensare che il numero 10 giallorosso nella sua lunga carriera non aveva mai segnato in Inghilterra, come si era premurato di ricordare il Manchester City sul proprio profilo Twitter ufficiale prima dell'inizio del match: "Siamo orgogliosi di ospitare una leggenda come Francesco Totti, che non ha mai segnato in Inghilterra". Poche ore dopo ecco la risposta di Totti con un gol alla...Totti e a fine partita i tifosi romani scherzano sul web: "Il curioso caso di Benjamin Totti".



"Totti in piedi" ad applaudire una leggenda moderna dunque, come suggerisce la Gazzetta dello Sport, mentre il presidente giallorosso James Pallotta si gode il record del suo Capitano postando una foto con la maglia numero 10.