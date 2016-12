L'eredità del "Profeta del Gol": "Coraggio, rispetto e creatività"

14 era molto più di un numero per Johan Cruyff, era più di un porta fortuna, era un simbolo: a Barcellona, dove non ottenne dalla Federazione spagnola la deroga per idossarla perchè per i titolari era prevista solo la numerazione dall'1 all'11, la metteva comunque sempre sotto quella numero 9. 14 è l'eredità che Johan Cruyff lascia per i futuri protagonisti del calcio: 14 regole per diventare un vero sportivo, non necessariamente un campione. La fondazione benefica dell'olandese ha aperto infatti oltre 200 campi di calcio per bambini in tutto il mondo (il primo in Italia a Como, intitolato a Stefano Borgonovo) e quando arrivano in quei campi si trovano sempre davanti lo stesso cartellone con la strada da seguire.