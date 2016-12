Khedira, addio alla splendida Lena

Sami Khedira arriverà in Italia da solo: una brutta tegola per tutti i tifosi, juventini e non. L'ex centrocampista del Real, che ha firmato un quadriennale con i bianconeri, e Lena Gercke, modella e conduttrice della tv tedesca, si sono infatti ufficialmente lasciati. A comunicarlo con una nota è stato lo stesso calciatore tedesco: "Lena Gercke e io abbiamo deciso di separare le nostre squadre qualche settimana fa. Non è stata una decisione facile, come potete capire è meglio non condividere altri dettagli con il pubblico".