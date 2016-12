Katerina provoca Jagr ma lui non ci casca

Katerina Provaznikova ha provato a truffare Jaromir Jagr ma lo scherzetto le si è ritorto contro. Dopo essere andati a letto insieme, la modella ceca ha scattato una foto di loro a due a letto, minacciando la stella dell'hockey di renderla pubblica se non le avesse dato dei soldi in cambio. Al rifiuto di lui, la Provaznikova ha quindi postato la foto su Instagram ma la cosa non ha spaventato Jagr: "Sono single" ha detto la 43enne star Nhl con un passato anche a Bolzano. Ma, beffa delle beffe, a lei è andata molto peggio visto che nello stesso periodo dello scatto stava frequentando una stella dell'hockey amatoriale che adesso non sarà per nulla contento...