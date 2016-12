Kakà, dietro il divorzio ci sarebbe Miss Brasile...

Dopo che l'annuncio di un portavoce di Ricky Kakà ha confermato la fine dell'amore tra l'ex Pallone d'Oro e la moglie Caroline Celico ("Sono separati, ma non posso fornire alcun dettaglio. Sono cose private"), in Brasile si sono subito scatenate le voci del gossip: la causa della rottura tra Kakà e Caroline sarebbe Jakelyne Oliveira , ovvero Miss Brasile 2013. L'ex Milan l'avrebbe conosciuta quest'estate durante il suo soggiorno da single sull'isola di Fernando de Noronha.

La ragazza, ex fidanzata di Ronaldinho e collezionista di fasce di bellezza, ha ripetutamente smentito qualsiasi liaison con il calciatore, ma i due sono stati fotografati insieme in atteggiamenti "amichevoli" e questo ha scatenato voci sempre più insistenti. Voci che in Brasile stanno facendo discutere molto vista la fede cristiana evangelica, spesso esibita, dei due sposi. Kakà e Caroline sono diventati marito e moglie nel 2005, lui poco più che 20enne, lei 18enne e oggi hanno due figli, Luca e Isabella, che hanno 6 e 3 anni. All'epoca del matrimonio Kakà disse di essere arrivato vergine al grande passo, confessò di voler diventare pastore evangelico e tutti ricordiamo le magliette con scritto "I belong ti Jesus” ("Io appartengo a Gesù") che mostrava dopo aver segnato un gol, ma evidentemente quando l'amore finisce non c'è fede che tenga. Il divorzio dell'ex stella del Milan conferma inoltre che il 2014 è un anno sfortunato per i matrimoni dei calciatori: la separazione di Kakà si aggiunge infatti a quelle di Gigi Buffon e dell'ex compagno di squadra Andrea Pirlo.