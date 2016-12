Juventus, le wags dei campioni: D'Amico capitano e Nargi la stella

In porta, con la fascia da capitano, la "new entry" Ilaria D'Amico, compagna di Buffon. Davanti a lei, a comporre il trio difensivo, Carolina Chiellini, Maddalena Barzagli e Martina Bonucci. Centrocampo da super squadra per qualità e quantità con Maria Teresa Vidal e Roberta Marchisio affiancate dalle compagne di Pirlo, Valentina Baldini, e di Pogba, Lisa Thiolon. Il tridente, infine, è da sogno: Vanessa Tevez e Maria Pombo, compagna del giovane Morata, supportano la splendida Federica Nargi, fidanzata di Matri e vera stella della squadra.



A disposizione della misteriosa nuova compagna di Mister Allegri, una panchina degna dei Galacticos: Veronica Storari, Manuela Lichtsteiner, Natalia Caceres, la signora Ogbonna, Sandra Evra, Agnese Pepe, Valentina Padoin, Abena Asamoah e Maria Llorente