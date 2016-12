30 novembre 2014 Juve-Toro 2-1: Pirlo, incredibile prodezza a tre secondi dalla fine Segna Vidal su rigore, risponde Bruno Peres con un gol da leggenda. Espulso Lichtsteiner, ma la vera leggenda è Pirlo: gol-partita al 47'56'' di ROBERTO OMINI Tweet google 0 Invia ad un amico

20:35 - Juventus-Torino 2-1. Decide una incredibile, pazzesca prodezza di Andrea Pirlo a 4 secondi dalla fine, e con la Juve in 10 (espulso Lichtsteiner al 33' st). Prima il gol di Vidal su rigore al 15', e il pareggio di Bruno Peres, 24enne brasiliano, al 23' con una strepitosa cavalcata di 80 metri. Finisce così il derby. Il Toro ha tenuto testa alla Juve: ma i campioni bianconeri sono campioni veri.

LA PARTITA

Il derby è così, da effetti speciali. Lo comincia Buffon, mal di spalla e via libera a Storari: all'improvviso. Lo continua Ventura, che va a pescare la rabbia di Amauri: mossa a sorpresa, vogliamo osare. Poi è partita, coi ruoli predestinati di una Juventus che vince il derby da una vita, e segna subito su rigore: Vidal, al quarto d'ora. E di un Torino che non lo vince dal 1995 e non segna dal 24 febbraio 2002 (finì 2-2), e questa faccenda la cancella subito: Bruno Peres segna il gol della (sua) vita, un mostruoso pezzo di potenza atletica e tecnica. E di bravura, otto minuti dopo il colpo-Vidal.

E' appunto così, il derby della Mole numero 139. Le sensazioni forti di una partita che pare non avere storia, e invece ce l'ha. I tricampioni bianconeri la cominciano come sanno fare, controllano palla, campo ed emozioni altrui con l'aria di superiorità, non di supponenza. Varcano la soglia del brivido minimo dinanzi a un Toro impacciato, ma che però per primo alla conclusione, con Quagliarella: Storari vigila.

E' solo un lampo granata, poi Pogba è atterrato, la punizione di Pirlo crea sempre situazioni di estremo imbarazzo fra gli avversari, El Kaddouri in barriera alza il gomito. E Orsato dice: rigore. Batte Vidal e insacca alla sinistra di Gillet, ma ci sono dieci giocatori in area. Si ripete, Vidal (re)insacca alla destra di Gillet. Gol buono, siamo al 15'.

Chi può dare un soldo di speranza al Torino? Ammonito Glik, ansia un po' ovunque, attacchi della Juventus che si spengono attorno alla luna storta di Llorente e anche di Tevez (succede).

Fino a quando Pogba si fa anticipare da Bruno Peres al limite dell'area granata. Che fare? Peres prende palla e si lancia sulla fascia destra, semideserta. Pogba lo scruta, Evra prova ad affiancarlo, ma è come stare al fianco di Bolt, Vidal arriva e guarda, sbalordito, quella freccia in granata che ha già fatto 70 metri, che diventano 80 quando il destro di Peres "spara" un diagonale da urlo: palla sul palo interno alla sinistra di Storari e poi in gol. Per un tripudio che non ha senso: non c'è un senso logico che possa eguagliare lo spettacolo di questo gol. Una meravigliosa follia.

L'1-1 ribalta gli umori e segna una tappa di storia: sono passati 12 anni e 8 mesi dall'ultimo gol granata (Cauet). La Juve scorre il suo quarto d'ora di confusione, si perdono le misure di supremazia garantite, in mezzo al campo la pressione e la volontà del Toro impediscono pensieri ragionati. Piccole cose nei dintorni di Storari, poi un ritorno bianconero alla fine del tempo: con una delizia di Pogba, il cross di Evra da sinistra e Vidal che calcia al vento una buona occasione.

Ripresa, e si gioca ad armi pari. L'occasione-super di Quagliarella all'8, palla che sfiora il palo, è il contraltare di un assolo di Bonucci, gran tiro (dei suoi) che Gillet devia al 15'. Mentre Ventura chiama a sé lo stremato Vives, che fra Pirlo e Vidal ha corso per due, entra Benassi; mentre Allegri toglie prima lo spaesato Llorente, per Morata, poi Marchisio che non ne ha più, dentro Pereyra. Ci vogliono energie nuove, par di capire che le fatiche europee pesino più nelle gambe della Juve (a Malmoe hanno giocato i titolari), che del Toro (col Bruges si è puntato al turn over). Logico che sia così.

Al 31' il gol di Vidal (molto bella l'azione Tevez-Pereyra) va in soffitta per evidente fuorigioco. Prologo di un rovescio che cade addosso a Lichtsteiner: ammonito al 26', con un turbante che gli copre una botta alla testa , al 33' nell'area torinista commette un fallo... da stanchezza. Secondo giallo e fuori anzitempo: la Juventus è in dieci.

E qui si entra nella sofferenza finale. Della Juve, diciamo. La porta di Storari entra nell'orbita dei grandi rischi, l'uomo in più del Toro si fa vedere e sentire. Ma questa Juve ha sette vite, o meglio: troppi campioni. E quel che succede al minuto 47 e 56 secondi è un qualcosa che va oltre tutto e tutti. E' il tiro da 25 metri di Andrea Pirlo che si insacca alla sinistra di Gillet. Il delirio degli juventini a quel punto è giustificato. Un derby vinto così, dieci contro undici e con l'idea di un gol granata negli ultimi dieci minuti, è un derby che signfica tre cose: la Juve ha avuto fortuna; la Juve è una grande squadra; Pirlo è un fenomeno.







LE PAGELLE

Storari 6,5 - Il derby a freddo,complice la spalla di Buffon: Ma Storari è sempre pronto all'uso e consumo di gruppo.

Lichtsteiner 5 - Non è la sua serata, dopo un'ora perde le misure: ammonizione, botta alla testa, ammonizione bis.

Evra 5,5 - I raid di Bruno Peres, nella zona di competenza, sono la sua croce. Soffre e lotta.

Pirlo 8 - Finita la lista degli aggettivi, rimane: incredibile. Da non credere, dopo 93 minuti, quella corsa leggera e quella potenza-precisione nel tiro.

Vidal 7 - Due rigori segnati (gol al primo, da ripetere e gol bis), un gol annullato. E l'dea che il vero Vidal sua tornato.

Tevez 6 - Grande senso della battaglia, come al solito, un po' al di sotto in chiave-qualità.

Llorente 5 - Il meglio l'ha dato centrando la porta a Malmoe, gol d'Europa. Nel derby le gambe sono pesanti.

Bruno Peres 8 - Vedere e rivedere il suo gol, per capire come e cosa abbia fatto. 80 metri di corsa, avversari fiaccati, prodezza da leggenda. Il peccato che la fine del derby sia così amara. Ma almeno uno zero, il 24 brasiliano l'ha cancellato a casa-Toro: un gol nel derby dopo 12 anni e nove mesi.

Amauri 5,5 - Ventura lo sceglie, lui si batte: non è la voglia dell'ex, ma la voglia di giocare. Gli manca il guizzo per completare l'opera, non è cosa da poco.

Quagliarella 6 - Qualità e quantità, lotta e cerca il gol, si sacrifica per coprire anche la zona-Amauri. A inizio ripresa, in scivolata, sfiora la prodezza del 2-1.



IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 2-1

Juventus (4-3-1-2) - Storari; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio (19' st Pereyra), Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez (38' st Ogbonna), Llorente (13' st Morata). A disp. Rubinho, Mattiello, Pepe, Coman, Giovinco. All. Allegri

Torino (3-5-2) - Gillet; Maksimovic, Glik, Moretti; Peres, Gazzi, Vives (8' st Benassi), El Kaddouri (47' st Sanchez Mino), Darmian; Amauri, Quagliarella (27' st Larrondo). A disp. Padelli, Castellazzi, Bovo, Jansson, Silva, Molinaro, Perez, Farnerud, Martinez. All.: Ventura

Arbitro: Orsato

Marcatori: 15' Vidal (J) rig, 23' Bruno Peres (T), 48' st Pirlo (J)

Ammoniti: Pogba, Lichtsteiner (J), Glik, Gazzi, Amauri, Moretti (T)

Espulsi: 33' st Lichtsteiner (J) per doppia ammonizione

Note: --