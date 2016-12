Juve, Stadium in festa aspettando Berlino

Prima della partita contro il Napoli passerella per i freschi vincitori della Coppa Italia, cha hanno sfilato con la Coppa davanti al loro pubblico. Dopo la bella vittoria sul Napoli per 3-1, è stata poi la volta della consueta festa scudetto, con la consegna del trofeo nelle mani di capitan Buffon. Juventus Stadium vestito a festa, aspettando la finale del 6 giugno a Berlino per coronare il sogno Triplete.