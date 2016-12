Juve, scoppia la guerra con la "Gazzetta" per le parole di Buffon

Tutto nasce da una presunta strigliata di Gigi Buffon ai suoi compagni. E che non sarebbe nemmeno la prima. Il capitano bianconero già lo scorso anno, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, non si fece remore a presentarsi davanti a telecamere e microfoni dicendo: "Niente alibi, siamo stati indegni. Io non ho voglia di fare figure da pellegrino". Da lì partì la rabbiosa rimonta juventina che portò al quinto scudetto consecutivo. E pure recentemente, dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, il numero 1 ha lanciato l'allarme invitando tutti a dare qualcosa di più: "Quello che stiamo facendo può bastare per vincere lo scudetto ma in Europa serve altro" riferendosi all'atteggiamento e al gioco della sua Juve, da più parti criticato. E questa mattina, il più noto quotidiano sportivo italiano ha messo in prima pagina quella che sarebbe stata l'ennesima sfuriata del portierone.



Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Buffon avrebbe alzato di nuovo la voce con i compagni dopo il pareggio di Champions League contro il Lione: "In Italia vinciamo perché gli altri si scansano ma in Europa non succede e non succederà mai. In Italia le uniche due squadre che non si sono scansate ci hanno battuto. Serve più personalità, pù grinta, più voglia di aiutarsi altrimenti ci complichiamo la vita in campionato e soffriremo in Champions". Queste le frasi virgolettate che il giornale di Via Solferino ha attribuito al capitano bianconero, "parola più, parola meno" come si legge nell'articolo della "rosea". Ma tra le tante parole ad attirare l'attenzione di tutti è stato quel verbo, "scansarsi", riferito alle avversarie della Juve che, certe della loro inferiorità, non affronterebbero le sfide con i campioni d'Italia al 100% dando già per scontata la sconfitta.



E proprio questa parola ha scatenato la reazione della Juventus che ha immediatamente diffuso un comunicato ufficiale al veleno: "Dopo verifiche interne si comunica che quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport nell'articolo dal titolo 'E Buffon alza di nuovo la voce...' è falso e ha l'unico obiettivo di alimentare un pregiudizio denigratorio nei confronti della Juventus, dei suoi tesserati e dei suoi tifosi".



Ma non è finita qui perché la Gazzetta a sua volta ha voluto fornire una controreplica confermando in pieno quanto già scritto nell'articolo incriminato e aggiungendo: "In quanto al verbo "scansarsi" che ha generato molte reazioni, era usato esclusivamente per fare riferimento alla scarsa convinzione di vittoria da parte di altre squadre quando queste affrontano la Juve, a causa di una superiorità dei bianconeri che spesso viene inconsciamente riconosciuta dagli avversari".