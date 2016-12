6 ottobre 2014 Juve-Roma finisce in Parlamento, un deputato del Pd annuncia un esposto Il parlamentare Miccoli: "Sono due società quotate, le incredibili decisioni arbitrali incidono anche sugli andamenti delle quotazioni borsistiche" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:58 - Non si placano le polemiche scoppiate dopo il fischio finale di Juventus-Roma e come se non bastassero i botta e risposta Garcia-Allegri e Totti-Lady Agnelli, ecco che il big match di Torino finisce addirittura in Parlamento. "Presenterò un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Economia ed un esposto alla Consob dopo i fatti che si sono registrati ieri sera durante la partita Juventus Roma", ha annunciato il deputato Pd Marco Miccoli questa mattina.

"Ricordo che Roma e Juventus sono società quotate in borsa - ha proseguito Miccoli - e quindi gli incredibili errori arbitrali (oltre a falsare il campionato e minare la credibilità del Paese) incidono anche sugli andamenti della quotazioni borsistiche. Per questo, con i miei atti parlamentari ispettivi, sollecito il Ministro Padoan e la Consob a chiarire se ci possono essere stati atti che ledono le normative vigenti, svantaggiando e penalizzando gli incolpevoli azionisti".



"Ritengo anche che la partita di ieri, trasmessa in tutto il mondo, abbia dato una pessima immagine del Paese. Meritocrazia e qualità vengono messi in secondo piano a favore di decisioni errate. Più che dell'articolo 18, sono sicuro che gli imprenditori stranieri siano messi in fuga soprattutto da questa arbitrarietà e mancanza di certezza nell'applicazione delle regole, assolutamente impensabile in qualsiasi altra parte del mondo civilizzato. A Roma c'e' l'americano Pallotta che continua ad investire in Italia. Speriamo che ieri non abbia visto la partita. O, almeno, che l'abbia dimenticata in fretta...", ha concluso amaro l'esponente della maggioranza.