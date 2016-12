Juve: Marchisio fuori almeno un mese

Non ci sono buone notizie per la Juve sulle condizioni di Marchisio. "Gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di 1-2° grado del muscolo lungo adduttore di destra. La prognosi per la ripresa agonistica è di 30 giorni": in Champions salterà oltre al City anche la sfida del 30 in casa col Siviglia. In campionato sarà out contro Genoa, Frosinone, Napoli e Bologna: potrebbe tornare il 18 ottobre in Inter-Juve.