Juve, lo scudetto è tornato ad essere una splendida abitudine

Questa volta non sono servite prodezze particolari per mettere in fila la concorrenza: sbriciolate le certezze di Garcia e della Roma in autunno, i campioni d'Italia hanno inserito il pilota automatico, magari perdendo parte del furore agonistico e degli automatismi che avevano caratterizzato il Triplete di Conte, ma aggiungendoci quel pizzico di auto-controllo (tipico dei forti) che appartiene all'Allegri-pensiero.



Massimiliano Allegri, dunque. Ha eredito una squadra fortissima, con un grande margine sulle altre squadre del campionato italiano, e l'ha saputo sfruttare benissimo. E' partito con il 3-5-2, ma quando era evidente come fosse cambiata l'interpretazione dei ruoli - soprattutto degli esterni e delle mezze ali - ha prontamente cambiato sistema di gioco: difesa a quattro, “rombo”, e spazio a tecnica e palleggio in mezzo al campo. Almeno fino a quando il largo vantaggio accumulato in classifica non ha consentito (talvolta) di tornare alla difesa a tre, diventato quasi automatico anche grazie al rientro di Barzagli.



Il quarto scudetto consecutivo, però, sarà metaforicamente cucito sulle maglie bianconere dall'eccezionale apporto di due fuoriclasse autentici: Carlos Tevez e Paul Pogba. Le giocate dei campioni ad impreziosire una solidità di squadra a tratti inscalfibile. L'argentino, attuale capocannoniere con 20 gol a quattro giornate dal termine, è risultato decisivo in 12 occasioni, mentre il francese, professione tuttocampista, in 6 partite ha definito i contorni della vittoria. Nessuno, in Italia, ha due calciatori così, e la differenza tra la Juve e il resto del gruppo si è vista tutta.



Ora, testa alla Champions: dopo i quarti di finale del 2013, la semifinale di quest'anno. Sono passati 20 anni esatti da quel lontano 1995, anno in cui la Juve centrò la finale di Coppa Uefa, poi seguita da tre finali consecutive di Champions League e dalla sfortuna semifinale del 1999 con il Manchester United. Una striscia record che per quasi un quinquiennio consegnò la Juventus all'imbattibilità nelle sfide europee con andata e ritorno. Bisogna ritrovare l'abitudine. "Quella" abitudine.