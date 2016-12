Juve, Chiellini out scatena il panico:le reazioni social all'ipotesi Ogbonna

Ogbonna contro Neymar, Ogbonna contro Suarez, ma soprattutto Ogbonna contro Messi. Se i tifosi della Juventus erano già preoccupati dal temibile tridente del Barcellona, il forfait di Chiellini ha scatenato il panico sui social network. Se non altro perché Barzagli sta ancora recuperando e così Allegri pensa all'ex granata come alternativa nella difesa a 4. Una scelta che il popolo bianconero non condivide.

"Ogbonna non lo vorrei neppure come fermacarte e invece dovrà fermare Messi Neymar e Suarez", scrive un supporter su Twitter. "L'importante è crederci". In molti sono certi che si sentiranno male da qui a sabato sera, ma c'è chi la prende come una sfida: "Abbiamo sognato Padoin alzare il 4° scudetto, ora è tempo di alzare l'asticella, di farla fuori dal vaso: Ogbonna, prenditi 'sta Champions".



Una soluzione suggerita da molti, a conferma che in Italia siamo un po' tutti allenatori, è quella di arretrare Vidal al fianco di Bonucci. "Resta da capire a che serve pagare lo stipendio ad Ogbonna se poi abbiamo - giustamente - paura a schierarlo", si chiede un altro tifoso.Il popolo juventino prega per il recupero di Andrea Barzagli, perché "neanche Ogbonna vorrebbe che Ogbonna giocasse la finale di Champions". Il bello del calcio, però, è anche questo e se in molti si lanciano in paragoni con Berlino 2006, occorrerebbe ricordare che anche Materazzi, l'uomo Mondiale, entrò in campo per sostituire Nesta.