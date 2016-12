Juve: Bonucci-City e Pogba-United? Più contro che pro

Pogba Il calciatore francese ha solo 23 anni e quest'anno, dopo un inizio complicato, ha saputo guidare il centrocampo con la sua classe, mostrando di avere ancora ampi margini di miglioramento. I 115 milioni che, secondo il Daily Mail, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto sono un'offerta monstre e mai spesa prima per nessuno, di fronte alla quale chiunque potrebbe vacillare. E il quinquennale da 18 milioni netti all'anno per il francese è chiaro farebbe gola a qualsiasi giocatore. Dopo il primo no della Juventus a un'offerta da 95 milioni di euro, quindi, si aspetta di capire se ci sarà davvero questo rilancio e se Paul sia deciso a rimanere a Torino o preferisca fare un'esperienza altrove. Pogba è in cima alla lista di Mourinho per rinforzare il centrocampo e riportare in vetta i Red Davils ma l'inseguimento al sogno Champions per la Juve sarebbe molto più difficile senza di lui.

La JuventusIl club di corso Galielo Ferraris non intende cedere i due top player e resiste agli affondi dei team inglesi. Sarebbe una contraddizione palese affermare di voler arrivare al tetto d'Europa e cedere due dei giocatori migliori della rosa. E se l'offerta per Pogba è talmente "folle" da poter far venire dei dubbi, quella per Bonucci, alla fine dei conti, non è poi così mostruosa. Infatti, se si pensa che David Luiz è stato acquistato dal Paris Saint Germain per 65 milioni di euro, Nicolas Otamendi dal Manchester City per 45 milioni di euro e Eliaquim Mangala sempre dal City per 40 milioni di euro, l'offerta per Bonucci sembra anche inadatta. Nel contesto attuale di un mercato così drogato e nella difficoltà di trovare difensori top, Bonucci ha sicuramente dimostrato molto di più di altri colleghi ceduti per cifre ancora più importanti rispetto ai 60 milioni che il City offrirebbe per lui. Partendo da questo presupposto, quindi, anche da un punto di vista finanziario, non si potrebbe di certo parlare di sconsideratezza in caso di rifiuto della Juve di intavolare una trattativa. Infine, proprio in virtù delle cifre folli del mercato odierno, con i soldi che ricaverebbe dalla cessione di Bonucci e Pogba, non è detto che la Juventus riuscirebbe a fare come nel 2001, quando, dopo la cessione di Zinedine Zidane al Real Madrid per 75,5 milioni di euro, acquistò Buffon, Thuram e Nedved. Oggi una rivoluzione così sembra di difficile realizzazione. Insomma, a ben vedere, cedendo Bonucci e Pogba, i contro sarebbero superiori ai pro.