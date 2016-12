Jorge Gill, wakeboard in un canale trainato da una Ferrari

15:37 - Sul Web è tra i video più cliccati del momento, ma in Inghilterra la trovata di Jorge Gill, 19enne campione di wakeboard (fusione tra sci nautico e snowboard), ha fatto molto scalpore. Il giovane si è fatto trainare in un canale del Lincolnshire da una Ferrari F50 a circa 135 km/h (solitamente in wakeboard non si va oltre i 30 km/h). Una follia sulla quale la polizia ha deciso di aprire un'inchiesta. Nel tratto di strada teatro dove sono state girate le immagini, infatti, il limite di velocità è di 96 km/h.