Jaxon Lal, a tre anni nel mirino del Manchester City

Pubblicando quel video che ritrae Jaxon con la maglia del suo idolo Messi, a piedi nudi mentre si destreggia abilmente con il pallone nel giardino di casa sua, la mamma non si sarebbe mai aspettata di ricevere una telefonata dal City. Pare che la squadra, in quel breve filmato, abbia notato doti da non farsi scappare.



Jaxon ha una grande passione per il calcio, gioca tutti i giorni da cinque mesi a questa parte con il fratellino Riley, che a sua volta si allena tra i pulcini di un team locale. Lo stesso che poi ha rilanciato il video postato su Facebook dalla mamma. Il piccolo calciatore, però, di certo non si aspettava questa grande sorpresa. Anche se, c'è da dire, che la squadra dei suoi sogni era l'altro Manchester, lo United, per cui hanno sempre tifato lui e tutta la famiglia. Dopo la chiamata, tuttavia, hanno immediatamente cambiato sponda, dichiarandosi fan del City. Come si suol dire "bisogna fare di necessità virtù". Ad ogni modo, Jaxon non vede l'ora di cimentarsi.



Calciatore prodigio? Forse, questo si scoprirà negli anni. Per ora la speranza è che il piccolo viva tutto come un gioco, esattamente come quando si divertiva con il pallone nel suo giardino.