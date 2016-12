Ivan Basso operato: intervento riuscito

Intervento riuscito per Ivan Basso, operato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un tumore al testicolo denominato "seminoma". "L'operazione eseguita dal professor Francesco Montorsi e dalla sua équipe ha avuto successo e il paziente, già ora in ottime condizioni generali, verrà dimesso dall'ospedale nella giornata di domani", si legge nel bollettino medico del ciclista rilasciato dalla struttura sanitaria.