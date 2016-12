Ivan Basso choc: "Ho un tumore, mi ritiro dal Tour"

Il varesino ha spiegato a proposito della drammatica scoperta: "Stasera sono a Milano e domani mi opero subito. Ce ne siamo accorti dopo la mia caduta nella quinta tappa (Amiens, ndr): quel giorno sono caduto e ho battuto il testicolo contro la sella, come tante altre volte. Però ha cominciato a darmi fastidio e allora stamattina siamo andati qui a Pau dove c'è un famoso urologo per fare una visita.

La tac ha evidenziato la presenza di cellule tumorali nel testicolo sinistro. A questo punto devo tornare subito a casa per operarmi". Il capitano della Tinkoff-Saxo Alberto Contador, che con Basso divideva la stanza, ha postato su Twitter una foto dei sue assieme e ha scritto: "Giornata difficile, i medici hanno scoperto un serio problema di salute per Ivan Basso. Andrà tutto bene, ci vediamo a Parigi!".

Tough day,doctors have discovered a serious health problem to @ivanbasso.Everything will go well,see you in Paris! pic.twitter.com/sTyBv3MZO3