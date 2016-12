Italia, in mostra le quattro Coppe del Mondo

Da Pozzo a Lippi, passando per Bearzot: ecco insieme le quattro Coppe del Mondo conquistate dall'Italia nella sua storia. L'evento straordinario va in scena alla mostra "Football Heroes" di Milano. Per la prima volta la Coppa del Mondo conquistata nella splendida notte di Berlino del 2006 viene mostrata insieme alle copie originali delle due Rimet consegnate a Combi ('34) e Meazza ('38), e alla Coppa del Mondo alzata da Zoff nell'82.