Ironman, Zanardi è 167.mo e si migliora di 7 minuti

Un altro risultato eccezionale per Alex Zanardi, che al campionato del mondo di IronMan Triathlon ha migliorato di quasi sette minuti il tempo fatto registrare nell'edizione 2014. Il campione paralimpico, arrivato 167.mo su 2.367 partecipanti, ha chiuso con il tempo di 9h40'37": un anno fa aveva impiegato 9h47'14". "E' una gara dove l'imprevisto è sempre in agguato e a me è arrivato subito - ha spiegato Zanardi dopo la gara -. Ho esagerato a colazione e mi sono sentito male in acqua. Sentivo freddo e mi girava la testa, poi mi sono ripreso".