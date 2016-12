17 settembre 2015 Iran, il marito le nega il permesso: niente nazionale per il capitano Il giornalista sportivo Mahdi Toutounchi non ha permesso alla moglie, Niloufar Ardalan, di ottenere il passaporto per andare allʼestero

Non voleva che la moglie fosse assente il primo giorno di scuola del figlio di sette anni e le ha negato di ottenere il passaporto per andare all'estero, impedendo a Niloufar Ardalan, capitano della nazionale femminile dell'Iran di prendere parte alla trasferta in Malesia per un torneo. Secondo la legge iraniana può rifiutarsi di firmare le carte necessarie per il rinnovo del documento.

Le donne in Iran non possono viaggiare se non hanno l'autorizzazione del marito, del padre o del fratello. Il giornalista sportivo Mahdi Toutounchi potrebbe, quindi, impedirle di poter giocare nel campionato asiatico previsto in Malesia, ma anche porre fine alla carriera calcistica della moglie, soprannominata Lady Goal.