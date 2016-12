Ippica, morto Edoardo Gubellini

Il mondo dell'ippica è in lutto. ieri sera è morto Edoardo Gubellini, 78 anni, uno dei più grandi di sempre dell'ippica italiana. Driver di trotto, figlio di Pietro e padre di Pippo Gubellini, è scomparso a Milano per problemi cardiaci. Tra i cavalli che ha sempre ricordato ci sono senza dubbio Speedy Expert ed Ezkipazar, capaci secondo Gubellini non solo di inventare ma anche di sbagliare "esattamente come noi, e questo me li rende più umani".