iPhone d'oro, pasti da 1000€, auto di lusso: le folli spese di Mayweather

17:49 - Avete mai provato a fare un giro sul profilo Instagram di Floyd Mayweather? Se vi piace il lusso, morirete dall'invidia. Il pugile statunitense, secondo Forbes lo sportivo più pagato del mondo nel 2012 e del 2014 con la stratosferica cifra di 105 milioni di dollari, non conosce infatti il significato della frase "tenere un basso profilo" e la lista delle sue spese folli e dei suoi capricci è davvero molto lunga.

In vista dell'attesissimo incontro del 2 maggio contro Pacquiao che farà guadagnare a Mr. Money quasi 120 milioni di dollari, il pugile americano ha ingaggiato per circa un mese e mezzo Chef Q, uno dei nomi più noti a Las Vegas, a cui versa circa 4mila dollari al giorno (1000 a pasto). La notte dell'incontro, a Las Vegas, Mayweather indosserà senza dubbio lo speciale paradenti che si è fatto fare da uno dei più rinomati dentisti di New York e che contiene all'interno un biglietto da 100 dollari: costo dell'oggetto 25mila dollari.



Ma i capricci del pugile non si fermano certo al ring. Nel suo armadio, oltre ad esserci un I-Phone d'oro 24 carati, abbondano borse Birkin, orologi tempestati di diamanti e scarpe: in una foto chiede ai fan un consiglio su quali indossare tra le oltre 80 paia di sneakers firmate Christian Louboutin che possiede. E poi ci sono i suoi "giocattoli", come lui stesso ama definire le numerose vetture superlusso che fanno parte del suo garage: Bugatti, Lamborgini, Porsche, Ferrari Enzo e chi più ne ha più ne metta, ma comunque niente a confronto dell'immenso jet privato sul quale gli piace viaggiare...