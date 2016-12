Inzaghi torna e segna: ma per Claudio

Cross di Serginho, gol di Inzaghi da un metro, come ai vecchi tempi. I tempi in cui a raccontare le gesta di un altro Milan c'era Claudio Lippi, portato via dall'affetto di tutto l'ambiente del Milan, della sua famiglia e dei colleghi da un incidente stradale nella primavera 2013. Per il terzo anno, in nome di Claudio, tanta gente di Milan e Inter ha voluto ricordare Claudio - finissimo centrocampista nei tornei della stampa - alla sua maniera, ovvero con un derby all'insegna del sorriso, giocato da ex, giornalisti, amici assortiti sul campo di Cassina de' Pecchi.