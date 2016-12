Inter, Wanda Nara: "Tutto fatto per il rinnovo di Icardi"

Forte della super offerta del Napoli di De Laurentiis, all'epoca a caccia del sostituto di Gonzalo Higuain, Wanda Nara aveva messo in subbuglio il mercato dell'Inter la scorsa estate affermando di aver avuto garanzie dalla società di un adeguamento del contratto di Mauro Icardi. Contratto che il capitano nerazzurro aveva rinnovato da pochi mesi ma, a suo dire, a cifre più basse del dovuto per venire incontro alle esigenze del club.



Era stata la stessa Wanda Nara a spiegare i motivi per cui era tornata prepotentemente a bussare alla porta di Ausilio e soci: "Icardi ha messo da parte proposte di ingaggi altissimi per continuare a giocare nell’Inter. Oggi Mauro è il giocatore per cui l’Inter ha una richiesta economica molto alta: se da un anno all’altro il ragazzo vale il triplo, evidentemente vale un riconoscimento economico che l’Inter ci aveva promesso. Era stato garantito a Mauro un ritocco dell’ingaggio, qualora fossero stati risolti i problemi finanziari della società". E ancora: "L’Inter non può chiedere 60 milioni di euro per un giocatore che l’anno scorso era valutato sui 20/30 milioni di euro e pensare di non adeguare il suo ingaggio". La società nerazzurra, infatti, aveva rifiutato i 60 milioni di euro offerti dal Napoli definendo l'attaccante "incedibile".



E così la moglie del capitano dell'Inter aveva iniziato, a suon di tweet e viaggi tra Napoli e Londra, a mettere in discussione la permanenza di Maurito a Milano salvo poi spiegare: "Io lavoro per farlo restare". Ma a certe condizioni. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, aveva spiegato che il rinnovo del numero 9 argentino era sì in programma ma non era prioritario.



Da luglio a oggi non è passato molto tempo ma l'ex centravanti della Sampdoria ha continuato a fare alla grande il suo mestiere ovvero segnare: 6 reti in 7 gare di campionato sembrano aver convinto definitivamente la dirigenza interista a ritoccare verso l'alto lo stipendio del capitano. E così la moglie esulta: "Ho sempre avuto l'obiettivo di far rimanere Mauro all'Inter". E così sia. Il rinnovo sembra davvero a un passo, parola della stessa Wanda: "Per il rinnovo di Icardi penso proprio sia ormai tutto fatto. Siamo contenti. Se è una questione di pochi giorni? Sinceramente non lo so ma è fatta" è la sua ultima dichiarazione.