Inter, Tapiro d'oro a Mancini: "Il medio? In Inghilterra non l'avrei fatto"

Non è stata una giornata facile per Roberto Mancini quella che ha seguito la sconfitta per 3-0 nel derby della Madonnina: prima la squalifica per una giornata per espressioni ingiuriose rivolte agli arbitri e poi la visita di Striscia la Notizia, che ha consegnato all'allenatore dell'Inter il Tapiro d'oro per la litigata con i tifosi rossoneri, culminata con il dito medio mostrato mentre stava prendendo gli spogliatoi. L'ex tecnico del Manchester City è stato intercettato nel centro di Milano da Valerio Staffelli, che gli ha chiesto: "Ma in Inghilterra come avrebbero potuto reagire a un gestaccio del genere?". "In Inghilterra non avrei fatto il gesto - ha risposto il Mancio - perché lì non avrei subito gli insulti dei tifosi". Staffelli ha poi incalzato il tecnico nerazzurro chiedendo ironicamente: "Se suo figlio avesse fatto il dito medio alla maestra, lei gli avrebbe tirato tre schiaffi?", Mancini ha risposto con un secco sì e sulla rabbia dei tifosi, che ieri sera hanno contestato la squadra fuori da San Siro, ha detto: "Quando si perde sono tutti arrabbiati".