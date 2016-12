Inter, Podolski vince al Milionario: dona 125mila euro in beneficienza

Un bomber da quiz. Dopo i sei mesi non fortunati con la maglia dell'Inter (una sola rete in 17 presenze) Lukas Podolski si rifà in patria. Non sul campo di gioco, però, ma nello studio televisivo dell'edizione tedesca di "Chi vuol essere milionario?" Accanto a lui il cuoco della Nazionale tedesca Holger Stromberg. I due hanno vinto 125mila euro, fermandosi alla penultima domanda e devolvendo il premio in beneficienza.

La puntata speciale del programma ha visto impegnati diversi ospiti vip, che per altro hanno anche preso in giro Podolski mentre giocava. "La domanda non è se sbagli, ma quando sbagli", gli hanno ripetuto più volte. L'attaccante ormai ex Inter e in procinto di tornare all'Arsenal, però, è arrivato quasi fino in fondo.



A fermarlo è stata soltanto una domanda di geografia politica su quale fosse la città più popolosa d'Europa fra quelle che non sono capitali del proprio Stato. Milano, Marsiglia, Barcellona e Amburgo le alternative tra le quali né Podolski né Stromberg hanno saputo scegliere, decidendo di fermarsi. Unico rammarico: l'aiuto del pubblico aveva indicato loro la città tedesca, che si è rivelata poi la risposta esatta.



L'importo vinto sarà ora devoluto alla "Lukas Podolski Basis", l'associazione fondata dall'attaccante che si occupa di sport e istruzione.