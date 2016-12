Inter, Podolski Cupido 2.0: fa innamorare due tifosi

13:20 - Se dal giorno del suo arrivo dall'Arsenal non ha ancora conquistato i cuori dei tifosi nerazzurri per le sue prestazioni in campo, Lukas Podolski è però riuscito nell'impresa di far innamorare almeno due tifosi. L'attaccante tedesco si è infatti trasformato in un moderno Cupido ed è stato l'ignaro protagonista della nascita di una storia d'amore iniziata online (sulla sua pagina Facebook) e destinata ai fiori d'arancio.

La storia è stata resa nota proprio dalla protagonista della "love story", con un messaggio di ringraziamento destinato al calciatore: "A novembre 2014 ero su Facebook, ho visto la tua pagina e mi è piaciuta molto - scrive Fernanda all'attaccante dell'Inter - Ho letto un tuo post in portoghese, l'ho trovato divertente e ho deciso di commentare (sono brasiliana). Un ragazzo tedesco ha visto la mia foto e mi ha aggiunto tra gli amici. Io non lo conoscevo, ma ho deciso di accettare. E così è iniziato tutto". "Potrebbe suonare come una cosa normale - continua la ragazza brasiliana - ma è diventata la mia storia d'amore. Ora io e Simon siamo fidanzati e quest'anno ci sposiamo. Sono la persona più felice del mondo. Per questo voglio ringraziarti. Perché forse, se non avessi postato quel messaggio, non avrei mai incontrato l'uomo della mia vita".



La risposta di Podolski, incredulo, non si è fatta attendere ed ecco gli auguri ai due innamorati: "Sono contento di essere stato il Cupido di questa bella relazione. Vi auguro tanta felicità e gioia. Godetevi questo amore per il resto della vostra vita"