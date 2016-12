Inter, Mourinho e Ronaldo a San Siro: le foto

Serata di ricordi a San Siro, dove Mourinho e Ronaldo hanno assistito a Inter-Sampdoria. I due sono però stati accolti in modi completamente diversi: sorrisi e applausi per il portoghese, striscioni e cori contro per il brasiliano. La Curva Nord si è così espressa con uno striscione: "Le vecchie glorie non cambiano maglia. Quelli si chiamano uomini di m...".