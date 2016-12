Inter, Moratti: "Melo mi ha impressionato. Thohir? Mercato ottimo"

Il derby vinto contro il Milan ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi dell'Inter. In particolare quello dell'ex numero 1, Massimo Moratti, intervistato in esclusiva da Premium Sport: "Certamente siamo felici, ma soprattutto siamo ottimisti e fiduciosi per i giocatori e per la squadra che ha iniziato a girare. Sono molto meravigliato da quanto sia utile Melo. Non l'avevo capito: faccio i complimenti a Mancini per aver insistito". Su Thohir: "Gli farò i complimenti per la campagna acquisti".