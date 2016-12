Inter, mercato aperto per gli svincolati: c'è Diakité

13:19 - Il colpo last minute non è arrivato. Rolando è andato all'Anderlecht, per Benaloune non si è raggiunto l'accordo con l'Atalanta, stessa situazione per Cigarini. Ledesma è stato trattato ma Lotito ha preteso troppo, per Diarra invece troppi sono stati i dubbi di carattere legale-disciplinare per rischiarne l'acquisto. E' arrivato, quasi sul gong, Santon ma i conti per Mancini non tornano del tutto. Murillo doveva arrivare subito, secondo i piani del tecnico dell'Inter, e invece il muro colombiano sbarcherà alla Pinetina solo in estate: ma un difensore serve e allora resta aperta la porta per gli svincolati.

Per chi? Per Diakité. Per l'ex Lazio, Fiorentina, Sunderland e Depor si stanno infatti facendo valutazioni che in giornata porteranno a una decisione. Quindi, mercato in entrata non chiuso. In difesa ma non solo. Flebile, molto flebile, ma ancora da non escludere categoricamente, la suggestione Cassano (c'è tempo fino a fine febbraio per tesserare l'ex Parma) mentre il caso Osvaldo può avere nuovi sviluppi almeno sino a metà mese: in Argentina il mercato chiude il 15 febbraio, il Boca sta provando a riportare il giocatore a Buenos Aires.



Intanto, però, sono state gettate le basi per il futuro: detto di Murillo, e dei colpi inprospettiva - Italo Santos, difensore centrale classe ‘96 dal Vasco de Gama, e José Correia, detto Zé Turbo, 18enne dello Sporting Lisbona, per l'estate sono state gettate le basi per nuovi grandi colpi. Quali? In primis Yaya Touré. Poi, il sempre-verde Ezequiel Lavezzi.