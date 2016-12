Inter-Juve, la Nord sfotte i bianconeri ricordando la finale di Berlino

La notte di Inter-Juve si apre con lo spettacolo della coreografia della curva nerazzurra, che sfotte i rivali storici ricordando la finale di Champions persa lo scorso giugno dai bianconeri contro il Barcellona. "Berlino 6/6/2015, c'eri quasi" recita lo striscione della curva Nord e in alto campeggia la scritta "Continua a sognare". L'Inter rimane l'unica squadra italiana ad aver conquistato il Triplete e i suoi tifosi non si sono fatti sfuggire l'occasione per ricordarlo agli juventini.