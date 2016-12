Inter, è scoppiata la #EpicBrozo mania

"Epicbrozo" fenomeno dei social. Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic, divenuto celebre sul web per una foto con due bellissime ragazze scattata qualche mese fa, dopo la prodezza con cui ha segnato all'Udinese ha esultato con la sua tipica posa, subito imitato dai compagni di squadra. Il risultato è stata l'esplosione di una vera e propria moda sui social network, dove vips e gente comune si affrettano a postare foto nella posa da #Epicbrozo. Da Gianni Riotta a Nicola Savino, da Enrico Mentana alla squadra primavera dei nerazzurri, #Epicbrozo è arrivato fino in Asia. E ovviamente non mancano i meme...