Inter, anche Iacchetti contro Thohir: "Non parla nemmeno italiano..."

14:55 - Erick Thohir è sempre più sotto la luce dei riflettori. Il presidente dell'Inter, tornato alla cronaca per essere stato chiamato "filippino" da Ferrero, deve ora incassare i malumori di un altro tifoso d'eccezione: Enzo Iacchetti.

L'ex conduttore di "Striscia la notizia" gli ha infatti rivolto parole al vetriolo all'interno del programma Un giorno da pecora di Radiodue, criticandolo apertamente così: "Thohir non piace più a nessuno. Mi ha tolto la tessera per andare allo stadio, adesso manderà in tribuna qualche vip indonesiano".

Poi continua: "Non spende? Avrà finito i soldi. A me non piace perchè non parla italiano: almeno impari a dire buongiorno e buonasera! Io ero affezionato a Moratti".