Inter acquisita dal gruppo Suning, ai cinesi il 68,55% del club

"Il Suning rileverà il 68,55% dell'Inter. E' la prima operazione in Italia". E' l'annuncio fatto nella conferenza stampa a Nanchino che sancisce il passaggio del club nerazzurro al gruppo cinese. "Nei prossimi cinque anni - promette il presidente Zhang Jindong - vogliamo essere una delle più grandi società e renderemo il club più forte". In una nota l'Inter conferma anche l'uscita di Moratti mentre per Thohir è prevista la carica di presidente.