Inghilterra, Dave Beasant può tornare in campo a 55 anni

16:33 - Dave Beasant è pronto a tornare in campo. L'ex portiere del Wimbledon, vincitore della FA Cup nel 1988 contro il Liverpool, è stato inserito nella lista per la panchina dello Stevenage, club di League Two inglese, nel match contro il Carlisle all'età di 55 anni. Beasant è il preparatore dei portieri del club e qualora dovesse fare il suo esordio con la maglia dello Stevenage, diverrebbe il giocatore professionsta più vecchio ad aver giocato nel calcio inglese, dopo essersi ritirato nel 2003. Il record al momento è detenuto da Neil McBain che nel 1947 giocò in porta contro l'Hartlepool con la maglia del New Brighton all'età di 51 anni.