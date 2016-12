Infront: non siamo sotto inchiesta

"La nostra azienda non è ufficialmente sotto inchiesta". Questa la dichiarazione di Infront in merito agli sviluppi giudiziari dell'inchiesta sui diritti tv. In una nota ufficiale la società precisa che "la procura di Milano ha aperto un'indagine a carico di Marco Bogarelli, Giuseppe Ciocchetti e Andrea Locatelli, nostri manager". E aggiunge: "Infront non ha mai intrattenuto alcun rapporto con la società svizzera di consulenza Tax & Finance".