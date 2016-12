19 novembre 2014 In campo con la Juve: l'allenamento speciale con Marchisio e Llorente L'iniziativa è stata offerta da Bwin ad alcuni giornalisti italiani: io ero tra quelli, ed è stata una grande emozione di ALBERTO BARACHINI Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - Avete presente il sogno che avevate da bambini? Io me lo ricordo bene, la sera quando chiudevo gli occhi mi vedevo in un campo verde con una maglia bianconera. Intorno a me i grandi campioni Platini, Boniek, Cabrini, Scirea e nell'aria gli urli di Trapattoni che mi incoraggiavano mentre io non sbagliavo un passaggio.

Mi fa tenerezza, più di trent'anni dopo, ripensare a quei sogni mentre arrivo negli spogliatoi del centro di Vinovo e trovo la maglia della Juventus con il mio nome. Insieme ad un gruppo di altri giornalisti sono ospite dell'iniziativa "Allenati con i campioni" che lo sponsor Bwin organizza nei campi delle più importanti squadre europee dal Real Madrid al Bayern Monaco.



I fisici non sono proprio scolpiti, ma lo staff tecnico non fa sconti. "Veloci, veloci.. in campo" ci intimano con un'aria vagamente militare. Ci aspettano sorridente e divertiti Marchisio, Llorente, Storari e il giovane Mattiello. Cominciamo con una serie di passaggi in tondo e subito veniamo simpaticamente sfottuti, Marchisio la passa calciando forte e mi mette in grande difficoltà nel controllo di palla. Provo a prenderlo in contropiede e in una pausa gli dico: "cosa hai combinato per essere costretto ad allenarti con noi.." ma lui sorride e risponde secco: "sempre meglio della palestra!". Llorente si impegna nel percorso di finte e tiri, ma qualche volta sbaglia e gli altri lo prendono in giro ma lui disarmante continua a ridere pacifico, Marchisio invece fa il tecnico ci chiede di alzare il ritmo, il fiato però non c'è e i piedi sono quelli che sono, cioè da campetto di periferia.



A fine allenamento chiedo a Storari se posso tirargli un rigore. È il mio momento. Prendo la rincorsa, carico il mio esterno destro, tiro forte e lo spiazzo (o così mi piace credere), ma la palla sbatte sul palo e esce. Nessun rimpianto, di sicuro ho fatto bene a capire, già da piccolo, che era meglio cambiare sogno.