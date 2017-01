In Action con Denise: World Rookie Tour

In questa puntata di In Action, Denise ci porta sulle piste del World Rookie Tour. Si tratta della gara di snowboard freestyle giovanile più importante al Mondo, che per la 12esima volta consecutiva si è svolta al Mottolino di Livigno in questi giorni (dal 14 al 19 gennaio). 144 gli iscritti provenienti da 14 nazioni diverse. Tra cui due tra i più forti atleti italiani: Davide Boggio e Margherita Meneghetti, che si è classificata prima nella gara femminile.