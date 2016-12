Immigrazione: la Bundesliga si schiera coi profughi, il Bayern dona 1mln

La Bundesliga scende in campo al fianco dei migranti. Dopo la presa di posizione contro il razzismo e a favore dell'accoglienza di molte curve resa straordinariamente evidente nell'ultimo weekend srotolando striscioni con la scritta "Benvenuti rifugiati", dal calcio tedesco arriva un'altra mano tesa verso chi si avventura sulla drammatica "rotta balcanica": il Bayern Monaco, la squadra più ricca e vincente del paese, ha annunciato l'apertura di un campo di allenamento per bambini e ragazzi profughi giunti negli ultimi giorni in Baviera e la donazione di un milione di euro per l'emergenza migranti.