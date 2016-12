Il traduttore fa brutti scherzi: Hart e le "lenzuola pulite"

Accolto a Torino con grande entusiasmo, Joe Hart non ha avuto una partenza facile. Il portiere granata non è stato impeccabile nella prima gara contro l'Atalanta. Molto meglio, invece, i match contro Empoli e Pescara nei quali il n.1 inglese non ha subito gol. E su Facebook l'ex City ha espresso tutta la sua gioia. Ma la versione italiana del suo post è bizzarra e le due partite a porta inviolata sono diventate "due lenzuola pulite".

Il portiere del Torino ha impiegato in realtà poco per prendere confidenza con la Serie A: l'esordio è stato da dimenticare, con quell'uscita che ha spalancato, letteralmente, la porta al gol e alla rimonta dell'Atalanta alla prima di campionato. Ma dopo la sconfitta all'esordio i granata di Mihajlovic si sono ripresi, anche grazie alla porta mantenuta inviolata dal'estremo difensore della Nazionale inglese. Hart non ha subito reti contro Empoli e Pescara contribuendo a portare punti alla causa del Toro.

E lo stesso portiere ha voluto esprimere sui social network tutta la sua gioia postando una foto e una didascalia che nella versione inglese risulta molto chiara: "Sono qui da due settimane ormai e mi sto davvero divertendo - ha scritto il n.1 - Imparando un nuovo stile di vita e migliorando tecnicamente giorno dopo giorno. Due partite senza subire reti e una partita pazza la scorsa notte. Non vedo l'ora che arrivi domenica". Il problema è che Hart ha scritto anche una versione in italiano alquanto improbabile. Un traduttore piuttosto inaffidabile ha fatto uscire una versione tutta da ridere: "Sono stato qui due settimane e sto davvero godendo . Sto imparando nuove abilità di calcio e abilità di vita ogni giorno . Due lenzuola pulite , ma un'ultima notte gioco folle. Non vedo l'ora di Domenica". I tifosi del Toro si sono scatenati nei commenti e hanno comunque apprezzato l'involontaria ironia e lo "svarione" di Hart, questa volta non in area di rigore ma davanti alla testiera. Tutta colpa del traduttore!