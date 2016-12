Il pullman si rompe, il Rosario Central va allo stadio in macchina coi tifosi

Dalla Primera Division argentina arriva una storia molto particolare, la realizzazione del sogno di ogni tifoso. Il Rosario Central , capolista del torneo, si preparava a raggiungere l'Estadio Gigante de Arroyito per affrontare il CA Sarmiento nel più classico dei testacoda, ma al momento di partire qualcosa è andato storto. Il pullman aveva un guasto , impossibile ripararlo, e la compagnia dei taxy non aveva abbastanza macchine a disposizione per i calciatori, l'allenatore e l'intero staff tecnico. Così è nata l'idea, chiedere aiuto alla 'aficiòn' : nel giro di pochi minuti decine di tifosi sono accorsi in massa per mettere a disposizione le proprie auto e portare i loro beniamini alla partita.

Un sogno che si realizza per i tifosi quello di fare un giro in macchina con i propri idoli e molti di loro, divertiti, hanno postato sui social diverse foto in compagnia dell'allenatore Coudet, del portiere Garcia o del talentino Lo Celso. Nessuna distrazione da questo imprevisto per i giocatori del Rosario, che dopo aver "scroccato" un passaggio ai propri tifosi li hanno ricompensati con una vittoria di misura che vale il mantenimento del primo posto in compagnia del Godoy Cruz. Chissà che adesso la società non decida di rottamare il pullman...