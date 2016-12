Il Psg torna a Parigi: commozione e quattro gol al Troyes

A due settimane dagli attentati terroristici di Parigi, nella capitale francese si sta lentamente provando a tornare alla normalità pur mantenendo un livello d'allerta altissimo. Il Psg è tornato a giocare al Parc des Princes in campionato e lo ha fatto in un ambiente commosso in ricordo delle vittime, dove non si sono sprecati i tributi alla nazione. Fuori dall'impianto, però, i controlli e l'attenzione sono stati aumentati.