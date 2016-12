Il Milan va ko, torna a casa dal bar e trova la moglie con l'amante

17:44 - Non è stato sicuramente un bel weekend per un impiegato 45enne di Vigevano. Tifoso del Milan, si era recato al bar per vedere l'incontro con il Sassuolo sperando in una vittoria dei rossoneri. La goleada di Berardi ha mandato su tutte le furie l'uomo che ha deciso di abbandonare il bar e recarsi a casa per sbollire la pesante sconfitta della sua squadra del cuore. La sfortuna non ha abbandonato l'uomo che una volta tornato a casa trova la moglie con l'amante.

Il 45enne vedendo la scena ha reagito schiaffeggiando la moglie davanti all'amante. Per placare l'uomo, doppiamente tradito, sono intervenuti i carabinieri. Dopo circa un'ora di discussione sono riusciti a portare la calma nell'abitazione e hanno consigliato all'uomo di allontanarsi dalla donna per qualche giorno.