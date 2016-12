Il giornalista 'ciccione' sfida Van Gaal: "Io a dieta, tu fai 28 punti"

Tra Luois Van Gaal e Neil Custis sarà una sfida libbre contro punti . Di comune accordo con il quotidiano per il quale lavora, il giornalista del Sun, apostrofato pubblicamente come 'ciccione' dal tecnico del Manchester United per colpa di una domanda su Wayne Rooney dopo il pareggio per 3-3 con il Newcastle, si è infatti impegnato a perdere 28 libbre (circa 13 chili) entro la fine di maggio, sfidando l'allenatore olandese a conquistare altrettanti punti con i Red Devils.

"Prima di tutto, grazie Louis per aver sottolineato la questione del peso martedì sera - ha scritto Custis annunciando la sfida - perché non me n'ero davvero reso conto fino a quando tu non me l'hai fatto notare. Ma adesso che l'hai fatto, ti sfido a fare più punti da qui a fine maggio rispetto alle libbre che invece io perderò. Il mio obiettivo è di dimagrire 28 libbre, quindi tu devi fare almeno 28 punti".



La posta in palio sono 1.000 sterline (circa 1.300 euro) messe in palio da Paddy Power: il vincitore dovrà poi donare la somma in beneficenza ad un ente di sua scelta.