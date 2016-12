Il freerider Cody Townsend si lancia nel canalone con gli sci

17:13 - A velocità folle si è lanciato con gli sci in un canalone dalla cima di una montagna in Alaska. L'impresa del freerider Cody Townsend è già diventata virale: "E' la cosa più spaventosa che abbia mai fatto" ha dichiarato. Townsend, membro del Pro team, è uno dei protagonisti del film Days of my youth sulla passione degli sciatori. Questa folle impresa gli è valsa il premio Line of the year 2014.