Il Derby della Lanterna si avvicina, Lombardo e Nappi giocano d'anticipo

Manca ancora qualche giorno a Genoa-Sampdoria, ma c'è chi non resiste alla tentazione di giocare in anticipo il Derby della Lanterna. Non sarà il Luigi Ferraris, ma vedere sulla sabbia glorie genoane e sampdoriane come Marco Nappi, Claudio Onofri, Attilio Lombardo e Enrico Nicolini è sempre uno spettacolo, soprattutto se commentato da Gianni Vasino (voce storica di 90° minuto). Il risultato finale? Basta vedere il video...