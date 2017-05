Il Crotone premia Davide Nicola: avrà la cittadinanza onoraria

"Si invitano le SS.LL. il 31 maggio 2017 alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone - si legge in una nota - per la cerimonia di ringraziamento della città alla F.C. Crotone per la permanenza in serie A. Parteciperanno alla cerimonia i vertici della società rossoblù. Nell'occasione sarà conferita la menzione speciale, alta onorificenza cittadina, al mister Davide Nicola".