Il Chelsea si muove per Donnarumma

Dopo l'offensiva del Manchester United, il Milan si dovrà difendere anche dal Chelsea per trattenere Donnarumma. Secondo il Daily Mail, infatti, i Blues hanno messo nel mirino proprio il giovane portiere rossonero. Il tutto perché Thibaut Courtois potrebbe finire al Real Madrid. Il 17enne titolare della squadra di Mihajlovic piace a Conte che vorrebbe affidargli la porta di Stamford Bridge. Sono pronti 38 milioni di euro per convincere Berlusconi.

Una cifra sicuramente importante che farà fare qualche pensiero a Casa Milan. L'intenzione è quella di non cederlo, ma davanti a certe offerte è veramente difficile dire di no. Il portierino è considerato da tutti il futuro e molti lo paragonano già al nuovo Buffon. I numeri sono sicuramente dalla sua, ma la strada è ancora lunga.



Galliani e Raiola hanno l'intesa per il rinnovo di Donnarumma fino al 2019 (è minorenne e non può firmare per più di tre anni) con aumento dell'ingaggio importante fino a un milione di euro, ma la partita si gioca su un altro tavolo. Sull'estremo difensore, fresco di esordio con l'Under 21, ci sono anche il Manchester United (come nostra indiscrezione del gennaio scorso), Manchester City, Barcellona e Real Madrid. Tutte le big lo seguono, ma il Chelsea sembra essersi mosso per primo. L'offerta è pronta, mesi di pensieri per Berlusconi e Galliani.