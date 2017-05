Il calciatore Marchisio posta foto sul dramma migranti e sui social scoppia la lite

Un post di Claudio Marchisio sul dramma dei migranti scatena la rabbia sui social, tra chi insulta il giocatore e chi esprime solidarietà. "Con il tuo c... di stipendio, - ha scritto uno, definendosi 'juventino sfegatato' - potresti far vivere una marea di famiglie italiane...". "Io non sono nato calciatore, ho vissuto i problemi di milioni di famiglie come te e tutti quanti", la replica del giocatore della Juventus.

"Viaggi della speranza che finiscono in tragedia per molte persone! Ancora corpi senza vita nel mediterraneo. Come la tragedia di Manchester, avvenuta pochi giorni fa, continuiamo a vedere, sentire e leggere notizie strazianti e storie assurde! Come sta cambiando il mondo?", è il post di Marchisio. La domanda ha scatenato tanti commenti razzisti ma anche molti applausi. Lo stesso giocatore ha voluto però rispondere i commenti peggiori, dimostrando di avere classe non solo in campo. Un utente l'ha accusato di "ipocrisia della peggiore e stucchevole", un altro ancora "Pensa alla Champions che è più importante de sti 4 monnezzari".



La replica di Marchisio - A qualcuno Marchisio ha replicato: "Qui non si parla di denaro, ma di possibilità di vivere, di scappare da guerre, da persone violente. Il mio pensiero andava a difendere la vita delle persone, alla libertà delle persone, non al fatto di avere mancanze materiali o altro".



"Bravo Principino!" - Molti hanno espresso solidarietà a Marchisio, che ha raccolto 7.000 condivisioni: "Da romanista - è stato uno dei commenti - bravo Principino! Quelli che hanno scritto certe cose sono solo delle bestie!". In un altro, "per 'sti 4 cialtroni Marchisio non può pensare anche ad altro, viste le tragedie di questi giorni...". Un tifoso del Napoli: "Mi congratulo con te che posti i problemi dei migranti".